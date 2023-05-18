"На этот раз мы уничтожим зло": Зеленский назвал депортацию крымских татар геноцидом и предрек поражение РФ
В четверг, 18 мая, Владимир Зеленский обратился к украинцам в день памяти жертв геноцида крымскотатарского народа и заверил, что Россию ждет поражение
Обращение опубликовано в телеграме президента.
Он напомнил, что 79 лет назад против крымских татар был совершен геноцид, сотни тысяч человек были принудительно депортированы, а памятки в Крыму, напоминавшие о коренном населении, подвергались уничтожению.
"Все в Украине сейчас узнают это зло. Через годы, изменив свои символы, но не изменив своей сущности, зло вернулось. Чтобы так же уничтожать людей. Но на этот раз мы его уничтожим. Мы должны это сделать. Что бы ни делала Россия, ее агрессию ждет поражение. Ей не удастся украсть ни Крым, ни любую другую часть нашего государства. Это – наш с вами дом", - заявил глава государства.
Зеленский заверил, что Украина обязательно деоккупирует Крым.
"Уверен, что придет время, когда мы все вместе сможем 18 мая встретиться в уверенности, что в нашем Крыму, в его цветущих садах и гостеприимных домах есть свободная жизнь, есть теплые воспоминания бабушек и дедушек, есть улыбки детей. И нет одного - нет никакого следа оккупации. Так будет", – сказал глава государства.
- Президент Украины Владимир Зеленский 18 мая поздравил украинцев с Днем вышиванки, а также почтил память жертв геноцида крымских татар.
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