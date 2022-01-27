На этапе проведения консультаций: Польша рассматривает возможность передачи Украине оборонного вооружения, - посол Дещица

Об этом он заявил в программе "Говорит Большой Львов" на Еспресо.TV.



"В Польше существует консолидированная позиция и правящей партии, и оппозиции в вопросе поддержки Украины. И это показало сегодня голосование в Сейме, когда все депутаты, кроме одного, поддержали заявление в поддержку Украины и обращение к странам - членам НАТО и ЕС, чтобы поддержали Украину". Такая же позиция у президента, и премьера, и Бюро национальной безопасности - это было провозглашено", -– сказал посол.



По его словам, в Польше есть полная политическая поддержка и готовность отстаивать интересы Украины в международных организациях.



"Это прежде всего НАТО и ЕС, но также такие региональные организации, как Бухарестская девятка или сотрудничество со странами Балтии", - добавил Дещица.



Посол отметил, что страна готова помочь Украине и военным средствам.



"Польша готова предоставлять Украине боеприпасы, и также рассматривается вопрос о передаче оборонного вооружения. Это пока на этапе проведения консультаций между нашими министерствами обороны и иностранных дел. Завтра (28 января, - ред.) состоится заседание Совбеза Польши. Я надеюсь, что такие решения будут приняты", - подытожил он.

Напомним, согласно опросу, две трети поляков выступают за поддержку Польшей Украины, если Россия совершит вторжение.

Польский Сейм принял резолюцию, в которой обратился к правительствам стран НАТО и ЕС с просьбой предоставить всемерную поддержку Украине на фоне агрессии РФ.