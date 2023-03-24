На Эспрессо – телепремьера мини-сериала "Моя война"

Цикл интересен тем, что его герои – очень разные люди, столкнувшиеся с российским вторжением – например, телеведущий Геннадий Попенко, который сегодня служит в ВСУ, а с первого дня войны оказался в оккупированном российскими войсками пгт Иванков на Киевщине, или боец батальона "Свобода" Мариуполец Владимир Ращук - в довоенной жизни - актер театра и кино, музыкант, а после 24 февраля - один из защитников, сдерживавших нашествие рашистов на Луганщине - в Рубежном и Северодонецке. Есть среди героев и обычные жители украинских городов и поселков, сопротивлявшихся оккупации.

Программный директор Эспрессо Мария Гурская объясняет: "Наш телеканал сегодня особое внимание уделяет показу репортажных документальных фильмов и телепрограмм, освещающих события военного настоящего. Это важно для формирования более полной картины происходящего во время этой войны - не только из новостей, но и из уст других людей - наших соотечественников, с их эмоциями, переживаниями и уникальным опытом, которым они готовы поделиться со всеми нами - для более глубокого разговора друг с другом, для совместного обсуждения нашего горя и победы, для того, чтобы украинцы помнили, а зрители со всего мира – знали, какой ценой Украина платит за защиту своей свободы".

Цикл "Моя война" создан компанией Fresh Production Group.

Автор идеи – Юлия Чернявская, режиссер – Роман Барабаш, продюсеры – Юлия Чернявская и Олег Щербина.

"Моя война" выйдет на Эспрессо с понедельника по четверг, с 27 по 30 марта, в 11.10.