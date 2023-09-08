На Эспрессо документальный фильм о том, как защищали украинское небо и сбивали российских лётчиков
В субботу, 9 сентября телеканал Эспрессо покажет документальный фильм "Сбитые летчики россии" из документальной кинотрилогии о военной разведке Украины
Субботний показ состоится в 12:00. Повтор фильма – в воскресенье, 10 сентября, в 22.00.
Фильм расскажет, как Силы обороны и безопасности защищали украинское небо, истории восьми сбитых российских летчиков, а также уникальную историю спецоперации военной разведки "Синица" о российском пилоте, перелетевшем на сторону добра вместе со своим вертолетом Ми-8 АМТШ из состава 319 отдельного вертолетного полка.
В "Сбитых летчиках России" анонсируют уникальные кадры воздушных сражений во время полномасштабной русско-украинской войны. А еще – расскажут, почему нам так нужны F-16.
Также в фильме будут впервые обнародованы видео допросов захваченных в плен вражеских летчиков-офицеров.
Проект из цикла "Военная разведка Украины" создан Артемом Шевченко, Сергеем Луканцем, Антоном Гойдой, Владимиром Скибой и Владиславом Симоновым совместно с Министерством обороны при поддержке Министерства культуры и информполитики.
Кроме "Сбитых летчиков России" в документальной кинотрилогии фильмы "Война на Днепре" и "Иностранный легион".
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