На Эспрессо документальный фильм о том, как защищали украинское небо и сбивали российских лётчиков

Субботний показ состоится в 12:00. Повтор фильма – в воскресенье, 10 сентября, в 22.00.

Фильм расскажет, как Силы обороны и безопасности защищали украинское небо, истории восьми сбитых российских летчиков, а также уникальную историю спецоперации военной разведки "Синица" о российском пилоте, перелетевшем на сторону добра вместе со своим вертолетом Ми-8 АМТШ из состава 319 отдельного вертолетного полка.

В "Сбитых летчиках России" анонсируют уникальные кадры воздушных сражений во время полномасштабной русско-украинской войны. А еще – расскажут, почему нам так нужны F-16.

Также в фильме будут впервые обнародованы видео допросов захваченных в плен вражеских летчиков-офицеров.

Проект из цикла "Военная разведка Украины" создан Артемом Шевченко, Сергеем Луканцем, Антоном Гойдой, Владимиром Скибой и Владиславом Симоновым совместно с Министерством обороны при поддержке Министерства культуры и информполитики.

Кроме "Сбитых летчиков России" в документальной кинотрилогии фильмы "Война на Днепре" и "Иностранный легион".