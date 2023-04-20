На Еспресо состоится украинская премьера фильма "Голос Виктории: дневник похищенной учительницы"

"Голос Виктории: дневник похищенной учительницы" был создан в рамках кампании Центра гражданских свобод "Уволить без условий и обменов". Бесстрашная учительница Виктория Андруша пробыла полгода в застенках Курского следственного изолятора. Все это время ее пытались сломать морально, издевались физически, угрожали постричь налысо, постоянно травили…

Такая судьба постигла тысячи украинцев, которые сейчас находятся в темноте российских тюрем, без каких-либо оснований. Их вынуждают петь гимн России и российскую попсу, они не получают никакой информации о родных, постоянно находятся под психологическим и физическим давлением.

Похищение украинских патриотов на оккупированных территориях, а также дерзкое нарушение прав человека – это привычная стратегия для российской федерации.

Виктория Андруша, учительница математики по Броварам, одна из тех, кому удалось стойко сопротивляться российским властям. Свою историю несокрушимости она рассказала в фильме "Голос Виктории: дневник похищенной учительницы". Благодаря своей смелости Виктория стала олицетворением свободной и непокоренной Украины.

Инициатива Prisoner's Voice с 2014 года работает над освобождением всех украинских политических заключенных в России, Крыму и на Донбассе и гражданских заключенных в результате российской агрессии, привлечением внимания мирового сообщества к гражданским заложникам, украинским политзаключенным, крымским правозащитникам, находившимся или до сих пор находятся в российских тюрьмах.

С началом широкомасштабной войны, которую Россия развязала 24 февраля 2022 г., Центр гражданских свобод работает в направлении консолидации усилий правозащитного сообщества, власти, международных организаций и институтов, представителей иностранных правительств и активистов в сопротивление российской агрессии. В частности, команда нобелевских лауреатов активно работает в направлении освобождения всех гражданских заключенных в результате российской агрессии.