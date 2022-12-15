На электростанциях установят камеры и датчики, которые будут распознавать дроны и ракеты, - Небитов
Руководитель Национальной полиции Украины в Киевской области Андрей Небитов заявил, что на украинских электростанциях установят специальные камеры и датчики, которые будут распознавать ракеты и дроны
Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел Украины.
Эти камеры и звуковые датчики будут обнаруживать вражеские летательные объекты на определенной дистанции. Далее они будут извещать о них силы ПВО.
"Идем по пути развития, потому что за нами столица, и именно здесь место инновациям безопасности", - сказал Небитов.
Он добавил, что в зоне Чернобыльской АЭС уже установили средства наблюдения, которых еще нет в Украине. С их помощью правоохранители могут видеть и фиксировать все происходящее даже ночью.
"Готовность к обороне здесь уже находится на совершенно ином качественном уровне. Теперь армейцы работают вместе с полицейскими, чрезвычайниками, разведчиками. Внедряем и современные системы безопасности, в частности в контексте безопасности пограничного с Беларусью периметра", - рассказал Небитов.
- 14 декабря в МВД дали советы украинцам, как распознать "шахеды" и действовать при их обнаружении.
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