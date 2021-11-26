На экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение, - Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что получил информацию о подготовке покушения на бывшего руководителя Главного управления разведки Минобороны Василия Бурбу
Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.
"Мы получили информацию и предупредили его, что на него готовится покушение. Не внутри государства, слава Богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", все, что нужно. Мощную охрану", - сказал глава государства.
Президент добавил, что экс-руководитель ГУР отказался от охраны, которую ему предложил Зеленский.
- 8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".
- 20 сентября экс-руководитель разведки Василий Бурба подтвердил информацию из статьи CNN о "вагнеровцах".
- 14 сентября Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум .
- 24 сентября Бурба дал показания ВСК по срыву операции по делу вагнеровцев.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.98
Покупка 26.98Продажа 27.24
-
EUR
Покупка 30.23Продажа 30.66
- Актуальное
- Важное