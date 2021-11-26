На экс-руководителя ГУР Бурбу готовили покушение, - Зеленский

Об этом президент Зеленский заявил во время пресс-марафона в пятницу, 26 ноября.



"Мы получили информацию и предупредили его, что на него готовится покушение. Не внутри государства, слава Богу. Я сказал соответствующим органам, несмотря ни на что, предоставить ему "Альфу", все, что нужно. Мощную охрану", - сказал глава государства.



Президент добавил, что экс-руководитель ГУР отказался от охраны, которую ему предложил Зеленский.

Напомним, 29 июля 2020 года белорусское государственное информагентство БелТА сообщило, что в санатории под Минском задержали 32 россиян, являющихся "боевиками неофициального российского ППК "Вагнера".

8 сентября издание CNN со ссылкой на заявления трех экс-чиновников украинской военной разведки сообщило, что спецоперация по задержанию "вагнеровцев" в Украине проходила "из ведома Соединенных Штатов".

20 сентября экс-руководитель разведки Василий Бурба подтвердил информацию из статьи CNN о "вагнеровцах".

14 сентября Бурба сказал, что заседание ВСК по "вагнергейту" не состоялось, потому что якобы не собрался кворум .

24 сентября Бурба дал показания ВСК по срыву операции по делу вагнеровцев.