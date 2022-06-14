Об этом в телеграмме сообщает русскоязычное эстонское интернет-издание "Можем объяснить".

Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ), в котором традиционно участвует Владимир Путин, открывается завтра, 15 июня. В связи с войной и санкциями он полностью избавился от гостей с Запада. Отказалась приехать делегация даже из соседней и дружественной до 2021 года Финляндии, хотя ее звали. На смену пришли бизнесмены из Африки и Азии: страной-гостем форума впервые стал Египет.

В условиях войны сообщается об усиленных мерах безопасности: силовики опасаются покушения на Путина. Западная пресса сообщала, что одна неудачная попытка уже была. Именно из-за этих опасений, возможно, отменили авиационный парад над Красной площадью 9 мая.

Жертвой особого внимания охраны стал телеоператор одного из столичных медиа, об этом рассказал его знакомый. В отличие от коллег по редакции, ему пришел отказ в аккредитации, без объяснений. Журналист давно живет в Москве, но у него есть родственники на юге Украины.

"В воскресенье днем в срочном докладе Путину сообщили о том, что, возможно, на него готовилось покушение именно во время участия в мероприятиях ПМЭФ. Отсутствие полной картины подготовки покушения ФСБ объясняет высоким профессионализмом лиц, привлеченных к его организации", — сообщает анонимный источник. .

Кстати, и гораздо менее важные участники опасаются (уже из-за санкций) светиться на этом форуме: многие бизнесмены и менеджеры просили не указывать на их бейджах места работы.

Все эти опасения не помешали пригласить на форум настоящих террористов - представителей движения "Талибан", признанного террористической организацией по всему миру и в самой России. Он не исключен из этого списка в РФ даже после того, как талибы вернулись к власти в Афганистане.

Прибудет на форум и "руководство ДНР и ЛНР" - самопровозглашенных республик, которые Верховная Рада Украины признала террористическими в 2015 году.

Отметим, что США бойкотирует российский экономический форум в Петербурге и призывает остальные страны делать то же самое.

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