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На Джарилгаче в течение 5 дней пылает ценная степная часть

5 августа, 2023 суббота
13:57
Общество

В течение 5 дней горит самый ценный степной участок в Джарилгацком национальном природном парке. Эта часть ограничена даже для посещения людьми

Об этом сообщает Украинская природоохранная группа.

Отмечается, что с первых дней полномасштабного вторжения Джарилгач находится в оккупации. Обеспечить его сохранность специальная администрация национального парка не может.

"Участок, горящий в течение 5 дней, - зона абсолютной заповедности в национальном парке, где ограничено даже посещение людьми. Здесь сосредоточена основная часть всех степных экосистем острова и популяции всех редких степных животных, которые есть на острове", - говорится в сообщении.

По данным природоохранной группы, на острове концентрируется наибольшее количество копытных животных, обитающих на Джарилгаче.

Именно этот участок получил охранный статус в качестве заказника еще в 1974 году, за 35 лет до создания национального парка.

"Несомненно, пожар, который никто даже не пытается потушить, принесет колоссальные потери биоразнообразию острова", - отметили в сообщении.

  • 30 июня стало известно, что российские оккупанты уничтожили всю растительность на заповедном острове Джарилгач в Херсонской области.
Украина
Херсонщина
Война с Россией
оккупированные территории
лесные пожары
экологическая катастрофа
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