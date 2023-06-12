На двух южных направлениях фронта произошел прорыв линии обороны противника. "Атака" дронов на российский корабль. Колонка Сергея Згурца
Целью продвижения подразделений ВСУ на Запорожском направлении является уменьшение российского коридора, который удерживают оккупанты на нашей земле
Главные детали на линии фронта
Учитывая пожелания Генерального штаба и Министерства обороны Украины соблюдать режим тишины в оценке контрнаступательных действий, выделю только главные детали. В первую очередь речь идет о том, что ВСУ продолжают наступательные действия на юге по нескольким направлениям. Опираясь на официальные сообщения и сообщения от наших бригад, можно говорить о том, что к югу от Великой Новоселки освобождены от противника нескольких населенных пунктов: Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка. Продолжается продвижение украинских подразделений в сторону Старомлыновки, что является очень важным направлением. Цель – продвижение наших подразделений с целью уменьшения российского коридора, который удерживают оккупанты на нашей земле.
Второе направление, где происходили боевые действия, сложнее - от Орехово в направлении Токмака, где действовала 47-я бригада. Были видео, связанные с тем, как проходили "леопарды" через заминированное поле, а потом мы видели, как действовали наши подразделения. По направлению на Вербовое продолжаются боевые действия. И это говорит о том, что по этим двум направлениям произошел прорыв линии обороны противника. Передовая линия обороны – это та сложная линия, которая построена противником дальше вглубь нашей территории. Вблизи Токмака и за Старомлыновкой начинаются многосложные компоненты линии обороны, где есть фортификация, траншеи, зубы дракона. Но следует понимать, что не фортификация удерживает линию обороны, а бойцы, которые могут быть мотивированными или немотивированными. Какая мотивация у российских бойцов, мы видели. Когда одни российские военные уничтожают тех, кто покидает боевые порядки. Надеюсь, что это массовая ситуация, и такие воины будут оборонять те линии обороны, которые враг пытается сейчас насытить путем перекидывания военных частей из Херсона в Запорожскую область.
Также есть положительные изменения и на Бахмутском направлении. Сегодня пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что по состоянию на 12 июня на Бахмутском направлении Силы обороны прошли на флангах от 200 до 700 метров, подвинув врага.
Напомню о том, что в предыдущие недели россиян уже теснили на флангах, однако они жестко упираются. На флангах в зоне Клещиевки и Берховки наши войска сейчас пытаются прижать противника, который перекидывает резервы и из последних сил пытается удерживать эти позиции.
Роман Трофимец, военнослужащий ВСУ, рассказал, что начиная с зимы враг закрепился именно на этих позициях. Противник окопался, и считалось, что вообще невозможно взять эти позиции. ВСУ сейчас разрушают миф, что россияне могут держать оборону. Украинские защитники ломают оборону противника гораздо меньшими количествами подразделений, чем у россиян. Силы обороны идут вперед и сносят неприятеля, ломая ход войны. Ребята показывают: дайте приказ, придумайте план, а мы сделаем чудеса, и даже без западного оружия.
Трофимец рассказал, что он снайпер штурмовой пехоты, его задачей является прикрывать ее, когда она зачищает окопы, также может быть вытаскивание раненых с поля боя, штурм окопов. Многие военные полагаются именно на прикрытие снайперов.
По его словам, любой россиянин, сидящий в окопе с кучей БК очень опасен, потому что стреляет и не собирается сдаваться. Но с вагнеровцами было труднее воевать из-за того, что они не давали атаковать ВСУ. Вагнеровцы все время пытались штурмовать, а ВСУ оборонялись и немного наступали. Теперь Силы обороны перехватили инициативу и показывают работу штурмовых подразделений в действии.
Роман добавил, что украинские воины мотивированы и ценят друг друга. Ребята готовы рисковать своей жизнью, чтобы выносить своих погибших и раненых. Украинские военные тщательно тренируются по каждой операции, изучая карты, оттачивая на полигонах зачистки вражеских окопов, таким образом уменьшая потери личного состава. Дисциплина, мотивированность и подготовка приносят результаты.
Очередная "атака" на российский корабль
А теперь о других направлениях противостояния с противником. Интересно было бы разобраться с очередной атакой дронов на российский корабль "Приазовье" в Черном море. В минобороны РФ утверждали, что была атака в количестве шести дронов и все беспилотники уничтожены. О чем свидетельствует эта история? О том, что у нас увеличивается потенциал для атак на российские корабли или россияне начинают создавать какие-то фейковые поводы вокруг кораблей, которые якобы защищают "Турецкий" и "Голубой" потоки в юго-восточной части Черного моря.
Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВСУ, рассказал, что охрана этих потоков не является функцией корабля "Приазовье". В этом районе корабль следил и мониторил действия авиации стран НАТО. Что касается самой истории, то и видео, и фото этих событий – постановка. Во-первых, на видео видно, что стрельба проходит не в 01:30. Во-вторых, стрельба действительно ведется из АК-306, то есть из артиллерийской установки, две из которых размещены на носовой части этого корабля. Но если бы была реально боевая ситуация, то не думаю, что было бы позволено в таком ракурсе вести съемку.
Капитан 1-го ранга запаса отметил, что такую же съемку мы видели на корабле "Иван Хурс", когда где-то кто-то выскочил из какого-то помещения и из кормовой части запечатлел якобы приближение дрона.
Эксперт Центра оборонных стратегий сказал, что в случае с кораблем "Приазовье" в редакционной манере постановочно снимали, потому что это обычная практическая стрельба. У меня серьезные сомнения относительно шести дронов, а также того, что этот корабль ночью смог уничтожить их одновременно артустановками АК-306. К тому же эта артустановка не имеет никаких радиолокационных приборов, стрельба ведется из визирной колонки. Ночью в 01:30 обнаружить что-то очень и очень сложно, тем более одновременно шесть целей.
Рыженко рассказал, что "Приазовье" сейчас приблизился к Турции, где он находился около двух недель. Напомню, что этот корабль сопровождал "Иван Хурс", когда на него была реальная атака. К северу от турецкого побережья 1-2 российских корабля постоянно дежурят и ведут разведку. Насколько ему известно, корабль "Приазовье" остался приблизительно в той же точке. А информацию о шести дронах надо ставить под сомнение.
Эксперт добавил, что, возможно, новость о корабле "Приазовье" была сделана в качестве противовеса подрыву плотины Каховской ГЭС, чтобы немного отвести внимание.
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