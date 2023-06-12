Главные детали на линии фронта

Учитывая пожелания Генерального штаба и Министерства обороны Украины соблюдать режим тишины в оценке контрнаступательных действий, выделю только главные детали. В первую очередь речь идет о том, что ВСУ продолжают наступательные действия на юге по нескольким направлениям. Опираясь на официальные сообщения и сообщения от наших бригад, можно говорить о том, что к югу от Великой Новоселки освобождены от противника нескольких населенных пунктов: Нескучное, Сторожевое, Благодатное, Макаровка. Продолжается продвижение украинских подразделений в сторону Старомлыновки, что является очень важным направлением. Цель – продвижение наших подразделений с целью уменьшения российского коридора, который удерживают оккупанты на нашей земле.

Второе направление, где происходили боевые действия, сложнее - от Орехово в направлении Токмака, где действовала 47-я бригада. Были видео, связанные с тем, как проходили "леопарды" через заминированное поле, а потом мы видели, как действовали наши подразделения. По направлению на Вербовое продолжаются боевые действия. И это говорит о том, что по этим двум направлениям произошел прорыв линии обороны противника. Передовая линия обороны – это та сложная линия, которая построена противником дальше вглубь нашей территории. Вблизи Токмака и за Старомлыновкой начинаются многосложные компоненты линии обороны, где есть фортификация, траншеи, зубы дракона. Но следует понимать, что не фортификация удерживает линию обороны, а бойцы, которые могут быть мотивированными или немотивированными. Какая мотивация у российских бойцов, мы видели. Когда одни российские военные уничтожают тех, кто покидает боевые порядки. Надеюсь, что это массовая ситуация, и такие воины будут оборонять те линии обороны, которые враг пытается сейчас насытить путем перекидывания военных частей из Херсона в Запорожскую область.

Также есть положительные изменения и на Бахмутском направлении. Сегодня пресс-секретарь Восточной группировки войск Сергей Череватый сказал, что по состоянию на 12 июня на Бахмутском направлении Силы обороны прошли на флангах от 200 до 700 метров, подвинув врага.

Напомню о том, что в предыдущие недели россиян уже теснили на флангах, однако они жестко упираются. На флангах в зоне Клещиевки и Берховки наши войска сейчас пытаются прижать противника, который перекидывает резервы и из последних сил пытается удерживать эти позиции.

Роман Трофимец, военнослужащий ВСУ, рассказал, что начиная с зимы враг закрепился именно на этих позициях. Противник окопался, и считалось, что вообще невозможно взять эти позиции. ВСУ сейчас разрушают миф, что россияне могут держать оборону. Украинские защитники ломают оборону противника гораздо меньшими количествами подразделений, чем у россиян. Силы обороны идут вперед и сносят неприятеля, ломая ход войны. Ребята показывают: дайте приказ, придумайте план, а мы сделаем чудеса, и даже без западного оружия.

Трофимец рассказал, что он снайпер штурмовой пехоты, его задачей является прикрывать ее, когда она зачищает окопы, также может быть вытаскивание раненых с поля боя, штурм окопов. Многие военные полагаются именно на прикрытие снайперов.

По его словам, любой россиянин, сидящий в окопе с кучей БК очень опасен, потому что стреляет и не собирается сдаваться. Но с вагнеровцами было труднее воевать из-за того, что они не давали атаковать ВСУ. Вагнеровцы все время пытались штурмовать, а ВСУ оборонялись и немного наступали. Теперь Силы обороны перехватили инициативу и показывают работу штурмовых подразделений в действии.

Роман добавил, что украинские воины мотивированы и ценят друг друга. Ребята готовы рисковать своей жизнью, чтобы выносить своих погибших и раненых. Украинские военные тщательно тренируются по каждой операции, изучая карты, оттачивая на полигонах зачистки вражеских окопов, таким образом уменьшая потери личного состава. Дисциплина, мотивированность и подготовка приносят результаты.

Очередная "атака" на российский корабль

А теперь о других направлениях противостояния с противником. Интересно было бы разобраться с очередной атакой дронов на российский корабль "Приазовье" в Черном море. В минобороны РФ утверждали, что была атака в количестве шести дронов и все беспилотники уничтожены. О чем свидетельствует эта история? О том, что у нас увеличивается потенциал для атак на российские корабли или россияне начинают создавать какие-то фейковые поводы вокруг кораблей, которые якобы защищают "Турецкий" и "Голубой" потоки в юго-восточной части Черного моря.

Андрей Рыженко, эксперт Центра оборонных стратегий и капитан 1-го ранга запаса ВСУ, рассказал, что охрана этих потоков не является функцией корабля "Приазовье". В этом районе корабль следил и мониторил действия авиации стран НАТО. Что касается самой истории, то и видео, и фото этих событий – постановка. Во-первых, на видео видно, что стрельба проходит не в 01:30. Во-вторых, стрельба действительно ведется из АК-306, то есть из артиллерийской установки, две из которых размещены на носовой части этого корабля. Но если бы была реально боевая ситуация, то не думаю, что было бы позволено в таком ракурсе вести съемку.

Капитан 1-го ранга запаса отметил, что такую же съемку мы видели на корабле "Иван Хурс", когда где-то кто-то выскочил из какого-то помещения и из кормовой части запечатлел якобы приближение дрона.

Эксперт Центра оборонных стратегий сказал, что в случае с кораблем "Приазовье" в редакционной манере постановочно снимали, потому что это обычная практическая стрельба. У меня серьезные сомнения относительно шести дронов, а также того, что этот корабль ночью смог уничтожить их одновременно артустановками АК-306. К тому же эта артустановка не имеет никаких радиолокационных приборов, стрельба ведется из визирной колонки. Ночью в 01:30 обнаружить что-то очень и очень сложно, тем более одновременно шесть целей.

Рыженко рассказал, что "Приазовье" сейчас приблизился к Турции, где он находился около двух недель. Напомню, что этот корабль сопровождал "Иван Хурс", когда на него была реальная атака. К северу от турецкого побережья 1-2 российских корабля постоянно дежурят и ведут разведку. Насколько ему известно, корабль "Приазовье" остался приблизительно в той же точке. А информацию о шести дронах надо ставить под сомнение.

Эксперт добавил, что, возможно, новость о корабле "Приазовье" была сделана в качестве противовеса подрыву плотины Каховской ГЭС, чтобы немного отвести внимание.