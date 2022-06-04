На двух украинок в Польше напали с ножом, одна погибла
Нападение произошло в городе Нацпольск Мазовецкого воеводства. Один из подозреваемых был задержан, он также из Украины
Об этом сообщает сайт tvn24.
В пятницу, 3 июня, правоохранители получили сообщение о том, что в Нацпольске "мужчина напал с ножом на двух женщин". Полиция установила, что в дом прибыли двое мужчин, один из которых вышел из машины и напал на женщин в доме, ранив их ножом. Затем нападавшие уехали, а соседи услышали крик и сообщили экстренным службам.
"Одну из пострадавших каретой скорой помощи доставили в больницу, другая в возрасте 29 лет умерла, несмотря на проведенные реанимационные мероприятия. В квартире было двое детей (возрастом 2,5 года и 5 месяцев), они были доставлены на обследование в больницу", – говорится в сообщении.
Автомобиль, которым скрылись нападавшие в нескольких километрах попал в ДТП и съехал в кювет. Мужчины покинули авто и убегали пешком. Один из них был задержан полицейскими – он был в нетрезвом состоянии. Другого задержали спустя несколько часов, он оказался гражданином Украины.
- Напомним, Польша с июля прекратит выплату помощи украинским беженцам
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