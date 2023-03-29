Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мнение На двух стульях не усидишь
OPINION

На двух стульях не усидишь

Юрий Богданов
29 мартa, 2023 среда
16:00
Мнение

Если и искать время, когда Украина сделала недостаточно, чтобы избежать этой войны, это период с 1991 по 2004 год

Уже дальше, наверное, избежать ее было невозможно. Из-за тех процессов в России, которые до определенного момента – до 24 февраля – мы не могли до конца осознать.

И да. Украинский государственный аппарат и после 2014 года был далеко не идеален и не столь эффективен в отношении уровня угроз. И наше счастье, что путинская Россия эти 8 лет, как мы видим, только деградировала.

Кроме того, мы вообще начали путь к реформам и изменениям, когда, собственно, был оккупирован Крым и началась гибридная война.

Так можно ли было быть готовым лучше? Тактически – местами да, стратегически – нет. Построить сопоставимый флот или авиацию, или ПВО было невозможно. Наладить массовое (не поштучное) производство новых образцов оружия – так же.

Можно ли было быть готовым лучше? Тактически – местами да, стратегически – нет. Построить сопоставимый флот или авиацию или ПВО было невозможно. Наладить массовое (не поштучное) производство новых образцов оружия – так же

Читайте также: Нет хуже беды, чем "опытные проверенные кадры"

Настоящая трагедия – неправильный выбор, выбор сиденья на двух стульях в 90-х – начале 00-х.

Именно тогда не были проведены необходимые структурные реформы.

В это время мы как страна вместо выбора ЕС, заигрывали с Россией.

Именно тогда страна стала на путь деградации и разрушения армии, что остановилось только в 2014 году с началом войны.

Именно тогда была допущена фактическая автономизация элит Крыма и частично Донбасса.

Майдан 2004 года подарил шанс, но использован он был ненадлежаще. Особенно в плане экономических реформ

Майдан 2004 года подарил шанс, но использован он был ненадлежаще. Особенно в плане экономических реформ. Итог – 4 года разрушения государства агентами Кремля с 2010 до 2014.

Какой урок? После победы все силы бросить на реформу государственного аппарата и общественных институтов.

А для этого нужен здравый смысл, который значительная часть украинского общества пронесла через этот год полномасштабной войны.

Мы не имеем права повторить эти глупые годы.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.

Новости
Общество
Украина
История Украины
война с Россией
Читайте также:
Дмитро Пєсков
28 мартa, 2023 вторник
Песков в неформальном разговоре с элитой РФ заявлял, что война в Украине надолго, – The Guardian
розвідувальні безпілотники MQ-9A Reaper
28 мартa, 2023 вторник
Изменение маршрутов дронов США над Черным морем ограничило сбор разведданных, связанных с войной РФ в Украине, - CNN
Генерал Марк Міллі
28 мартa, 2023 вторник
"Пентагон разработал несколько вариантов": генерал Милли пообещал, что США не допустят создания ядерного оружия Ираном
Киев
0°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.49
    Покупка 37.49
    Продажа 38.34
  • EUR
    Покупка 40.32
    Продажа 41.19
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
29 мартa
16:55
В результате российского обстрела села на Харьковщине пострадали три женщины
16:50
Российский хлебокомбинат начал производить дроны для военных РФ, - СМИ
16:48
США оценивают, что число российских потерь в Украине достигает 220 тыс. убитых и раненых, - министр обороны Британии
16:47
В Харькове задержали военных, которые за $3–5 тыс. помогали уклонистам избегать мобилизации
16:45
электроэнергиия
В Европе разрешили Украине увеличить возможности импорта электроэнергии до 850 МВт
16:43
Эксклюзив
Размещение Россией ядерного оружия в Беларуси - это вызов для НАТО, - депутат Европарламента Ауштрявичюс
16:36
"Православному миру нужно бороться с сатанизмом, творящимся в Украине": российская пропаганда запустила новый нарратив
16:34
Роснефть
Роснефть подписала соглашение об увеличении поставок продукта в Индию
16:34
Эксклюзив
китай
Китай может начать производство боеприпасов для России и продавать их через КНДР, – главред Defense Express Катков
16:30
Поставки вооружения и будущее взаимодействие: Залужный пообщался с командующим объединенными ВС НАТО в Европе
16:25
Украина приближается к довоенным показателям экспорта зерна, за сезон покрыла импортные потребности Кении, - Минагрополитики
16:24
Армия РФ обстреляла Берислав на Херсонщине, есть раненый
16:22
Оккупантам негде спрятаться: на неделе партизаны обнаружили и скорректировали ряд целей для поражения, - ЦНС
16:16
Украинцы могут выбрать членов нацжюри на Евровидение-2023: в Дии запустили опрос
16:13
Новости компаний
"Фундация Течия" приобрела эвакуационное авто для пограничников на бахмутском направлении
16:13
Даниил Гетманцев
В Украине с 1 июля планируют вернуть довоенные налоги
15:59
Обновлено
Выселение из Киево-Печерской лавры: УПЦ МП подала иск в суд из-за расторжения договора
15:53
Путешественник Бер Гриллз стал первым британским послом UNITED24
15:50
В Киеве зафиксировали рекорд максимальной скорости ветра
15:48
Украинские защитники ликвидировали 12 россиян и лодку диверсантов в районе Днепровских островов
15:33
Лубинец: Международный уголовный суд установит, является ли геноцидом похищение Россией украинских детей
15:31
Эксклюзив
На Запорожском направлении ВСУ начали теснить окупантов, - депутат облсовета Ашурбеков
15:26
Главы правительств стран Европы призвали технологических гигантов бороться с дезинформацией в соцсетях
15:09
Новый сезон "Дома Дракона" будет на две серии короче предыдущего, — Deadline
14:52
В Нацмузее покажут артефакты из крейсера "Москва" к годовщине его потопления
14:51
Российские военнопленные в Украине
"Международные организации ставят знак равенства между агрессором и жертвой": омбудсмен о заявлении ООН о нарушении прав пленных РФ
14:36
СБУ задержала трех коллаборантов, среди которых чиновник Купянского горсовета
14:31
Противники Талибана объявили о возобновлении партизанской борьбы
14:18
студент
В Украине обнародовали правила приема на обучение в колледжах и вузах
14:09
Эксклюзив
На Западе открыто призывать Украину к компромиссам из РФ уже не будут, - политолог Таран
14:08
OPINION
Свободному тяжело дышать "едиными новостями", или От "культа личности" нужна бустерная вакцина?
14:01
Россияне готовятся к фейковым выборам на временно оккупированном Запорожье, - мэр Мелитополя
13:59
РФ выпустила "советчик участникам СВО", где призывает российских военных не доверять местным жителям
13:55
Песков заявил, что "гибридная война Запада против РФ" продлится долго
13:54
Зозуля обвинил НОК Украины в бездействии из-за решения МОК вернуть россиян и белорусов
13:51
Контролируем возможное размещение ядерного оружия в Беларуси вместе с партнерами, - украинская разведка
13:51
Россияне вывозят украинцев в отдаленные регионы, чтобы решить свои демографические проблемы, - омбудсмен Лубинец
13:33
Сергей Ребров
Ребров прокомментировал возможное назначение главным тренером сборной Украины
13:32
Посла России в Швеции вызывают в МИД из-за угроз вступления страны в НАТО
13:23
В ВРУ обещают усовершенствовать мобилизационные мероприятия
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV