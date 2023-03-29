Уже дальше, наверное, избежать ее было невозможно. Из-за тех процессов в России, которые до определенного момента – до 24 февраля – мы не могли до конца осознать.

И да. Украинский государственный аппарат и после 2014 года был далеко не идеален и не столь эффективен в отношении уровня угроз. И наше счастье, что путинская Россия эти 8 лет, как мы видим, только деградировала.

Кроме того, мы вообще начали путь к реформам и изменениям, когда, собственно, был оккупирован Крым и началась гибридная война.

Так можно ли было быть готовым лучше? Тактически – местами да, стратегически – нет. Построить сопоставимый флот или авиацию, или ПВО было невозможно. Наладить массовое (не поштучное) производство новых образцов оружия – так же.

Можно ли было быть готовым лучше? Тактически – местами да, стратегически – нет. Построить сопоставимый флот или авиацию или ПВО было невозможно. Наладить массовое (не поштучное) производство новых образцов оружия – так же

Читайте также: Нет хуже беды, чем "опытные проверенные кадры"

Настоящая трагедия – неправильный выбор, выбор сиденья на двух стульях в 90-х – начале 00-х.

Именно тогда не были проведены необходимые структурные реформы.

В это время мы как страна вместо выбора ЕС, заигрывали с Россией.

Именно тогда страна стала на путь деградации и разрушения армии, что остановилось только в 2014 году с началом войны.

Именно тогда была допущена фактическая автономизация элит Крыма и частично Донбасса.

Майдан 2004 года подарил шанс, но использован он был ненадлежаще. Особенно в плане экономических реформ

Майдан 2004 года подарил шанс, но использован он был ненадлежаще. Особенно в плане экономических реформ. Итог – 4 года разрушения государства агентами Кремля с 2010 до 2014.

Какой урок? После победы все силы бросить на реформу государственного аппарата и общественных институтов.

А для этого нужен здравый смысл, который значительная часть украинского общества пронесла через этот год полномасштабной войны.

Мы не имеем права повторить эти глупые годы.

Источник

Об авторе. Юрий Богданов, публицист, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики

Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.