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На двух пунктах выезда из Украины в Польшу есть очереди, - Госпогранслужба
По состоянию на 6:00 19 апреля на пунктах пропуска на выезд из Украины "Шегини" и "Ягодин" есть очереди из легковых автомобилей
Об этом сообщило Западное региональное управление ГНСУ.
Польша:
- "Ягодин" – 30 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Устилуг" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Угринов" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Рава-Русская" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Грушев" - 0 легковых автомобилей, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Краковец" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Шегини" – 15 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Смольница" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов.
- "Малый Березный" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Ужгород" – 0 легковых авто, 0 автобусов, 0 пешеходов;
- "Малые Селменцы" – 0 пешеходов.
- "Тиса" – 0 легковых авто, 0 автобусов (пропуск пешеходов не осуществляется);
- "Звонковое" - 0 легковых авто, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 20:00);
- "Косино" – 0 легковых авто, 0 пешеходов (работает с 8:00 до 00:00);
- "Лужанка" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Вилок" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
- "Дьяково" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Солотвино" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Порубное" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
- "Мамалыга" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Кельменцы" – 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Росошаны" - 0 легковых авто, 0 пешеходов;
- "Сокиряне" – 0 легковых авто, 0 пешеходов.
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