На два месяца с браслетом. Митрополиту Павлу присудили круглосуточный домашний арест
Вечером в субботу, 1 апреля 2023 года, Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме
Об этом сообщает корреспондент Еспресо.
Суд удовлетворил требование прокуратуры по поводу 60 дней домашнего ареста и ношения браслета.
Адресом его дальнейшего постоянного пребывания определен дом №46 на улице Молодежной в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.
Также подозреваемый должен сдать паспорта и "воздержаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве".
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Вместе с тем ходатайство прокуратуры по поводу запрета Павлу пользоваться соцсетями, чтобы он не мог влиять на свою аудиторию, Шевченковский суд не поддержал.
Митрополит подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).
Защищает его адвокат Олег Поваляев.
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Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.
- Митрополит Павел был настоятелем мужского монастыря УПЦ (МП), пользовавшегося территорией Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".
- Договор закончился 29 марта.
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