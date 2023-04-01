Об этом сообщает корреспондент Еспресо.

Суд удовлетворил требование прокуратуры по поводу 60 дней домашнего ареста и ношения браслета.

Адресом его дальнейшего постоянного пребывания определен дом №46 на улице Молодежной в селе Вороньков Бориспольского района Киевской области.

Также подозреваемый должен сдать паспорта и "воздержаться от общения со свидетелями в этом уголовном производстве".

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Вместе с тем ходатайство прокуратуры по поводу запрета Павлу пользоваться соцсетями, чтобы он не мог влиять на свою аудиторию, Шевченковский суд не поддержал.

Митрополит подозревается в совершении преступлений, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 161 Уголовного кодекса Украины (нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной, региональной принадлежности, религиозных убеждений) и ч. 1 ст. 436-2 (оправдание, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины, глорификация ее участников).

Защищает его адвокат Олег Поваляев.

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Сотрудники Службы безопасности Украины вручили ему подозрение утром 1 апреля . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск.