На Дунай вернулись трое пограничников, защищавших остров Змеиный

Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.

Героев-пограничников встретили с цветами побратимы из Измаильского отряда вместе с родственниками и представителями громады. Присутствующие пели патриотические песни. Также исполнили гимн Украины, запустив в небо синие и желтые шары.

Трех защитников острова Змеиного удалось освободить еще 24 ноября вместе с тремя пограничниками Донецкого и Луганского отрядов, а также с 44 военнослужащими ВСУ. Затем они прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время они вернутся на службу.

14 декабря Украина вернула из плена 64 воинов Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.