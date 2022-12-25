На Дунай вернулись трое пограничников, защищавших остров Змеиный
В городе Килия на Одесчине встретили трех пограничников, защищавших остров Змеиный и девять месяцев находившихся в российском плену
Об этом сообщила Государственная пограничная служба Украины.
Героев-пограничников встретили с цветами побратимы из Измаильского отряда вместе с родственниками и представителями громады. Присутствующие пели патриотические песни. Также исполнили гимн Украины, запустив в небо синие и желтые шары.
Трех защитников острова Змеиного удалось освободить еще 24 ноября вместе с тремя пограничниками Донецкого и Луганского отрядов, а также с 44 военнослужащими ВСУ. Затем они прошли реабилитацию, получили медицинскую и психологическую помощь. В ближайшее время они вернутся на службу.
- 14 декабря Украина вернула из плена 64 воинов Вооруженных Сил Украины, воевавших на Донецком и Луганском направлениях.
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