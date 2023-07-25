На Дунае после атаки РФ на Одесщину остановились около 30 судов, - Reuters
Около 30 судов остановились у важнейшего портового терминала Измаила после атаки России на Одесскую область
Об этом пишет Reuters, на основе данных аналитической компании MarineTraffic.
По словам журналистов, возле Измаила остановилось около 29 судов, в том числе танкеры, перевозящие химические вещества.
Кроме того, как говорится в материале, еще три судна бросили якорь вдоль водного пути, ведущего к терминалу Рени - Одесса.
Источники в страховой отрасли сообщили журналистам, что страхование от военных рисков для украинских портов, являвшихся частью зерновой сделки, приостановлено. Некоторые провайдеры также рассматривают вопрос о том, продолжать ли предоставлять прикрытие для дунайских портов.
Журналисты отметили, что после срыва соглашения по зерновому коридору и усилению атак России на порты и инфраструктуру страховщики военных рисков сформировали независимые взгляды и стали решать, что именно они готовы страховать.
"Сложность здесь в том, что в отличие от оцениваемого товара стоимость страховки для Украины сейчас не поддается моделированию", - рассказал Рейтер Дэвид Смит, глава отдела корпусных и морских обязательств страхового брокера McGill.
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