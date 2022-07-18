На дроны для ВСУ через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн
Через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн на дроны для Вооруженных сил Украины
Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме.
По словам Федорова, через платформу UNITED24 люди надонатили на 60 беспилотников.
"Более 510 млн грн собрали на Армию дронов через платформу UNITED24! Мы договорились о закупке 60 мультикоптеров Matrice. Эти дроны с точностью записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии", - пишет он.
Также министр отметил, что в настоящее время планируется закупка беспилотников не только у украинских, но и у международных производителей.
"Ведем переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями. В их числе - США, Германия, Португалия, Япония и Израиль", - сообщает Федоров.
Наши военные регулярно проходят обучение по управлению дронами, чтобы затем успешно выполнять задачи на фронте.
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