На дроны для ВСУ через платформу UNITED24 собрали более 510 млн грн

Об этом сообщил вице-премьер-министр, министр цифровой трансформации Михаил Федоров в телеграме.

По словам Федорова, через платформу UNITED24 люди надонатили на 60 беспилотников.

"Более 510 млн грн собрали на Армию дронов через платформу UNITED24! Мы договорились о закупке 60 мультикоптеров Matrice. Эти дроны с точностью записывают видео, имеют встроенный искусственный интеллект, четко фокусируются на цели и определяют потенциальную опасность на расстоянии", - пишет он.

Также министр отметил, что в настоящее время планируется закупка беспилотников не только у украинских, но и у международных производителей.

"Ведем переговоры о дальнейших закупках мощных беспилотников с украинскими и международными производителями. В их числе - США, Германия, Португалия, Япония и Израиль", - сообщает Федоров.

Наши военные регулярно проходят обучение по управлению дронами, чтобы затем успешно выполнять задачи на фронте.

В Украине стартовали учения в школе "Дронариум".

Военных Вооруженных сил Украины будут обучать в школе "Боривітер" на операторов Армии дронов.

Первая партия беспилотников "Армии дронов" отправилась на фронт.

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