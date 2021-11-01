На довыборах в ВРУ в обоих округах побеждают "Слуги народа"

Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.



Согласно 99,46% проработанных протоколов, в Херсонской области в округе N184 побеждает Сергей Козырь, за которого отдали 64,58 процентов голосов.



В 2020-2021 годах Сергей Козырь был главой Херсонской ОГА.



Второе место занял депутат от "Европейской солидарности" и заместитель директора ООО "Злато Таврии" Игорь Иосипенко.



В Черкасской области в округе №197 согласно 48,22% проработанными протоколами, больше всего проголосовали за кандидата от "Слуги народа" и мэра Золотоноши Виталия Войцеховского - 45,72% человек.



На втором месте – беспартийный Владислав Голуб, набравший 25,28% голосов.

Довыборы народных депутатов состоялись 31 октября в Черкасской и Херсонской, а в Харькове выбирали нового мэра.