На довыборах в ВРУ в обоих округах побеждают "Слуги народа"
В обоих округах, где состоялись довыборы в Верховную Раду Украины, побеждают кандидаты от партии "Слуга народа"
Об этом свидетельствует информация на сайте Центральной избирательной комиссии.
Согласно 99,46% проработанных протоколов, в Херсонской области в округе N184 побеждает Сергей Козырь, за которого отдали 64,58 процентов голосов.
В 2020-2021 годах Сергей Козырь был главой Херсонской ОГА.
Второе место занял депутат от "Европейской солидарности" и заместитель директора ООО "Злато Таврии" Игорь Иосипенко.
В Черкасской области в округе №197 согласно 48,22% проработанными протоколами, больше всего проголосовали за кандидата от "Слуги народа" и мэра Золотоноши Виталия Войцеховского - 45,72% человек.
На втором месте – беспартийный Владислав Голуб, набравший 25,28% голосов.
- Довыборы народных депутатов состоялись 31 октября в Черкасской и Херсонской, а в Харькове выбирали нового мэра.
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