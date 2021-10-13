На дорогах Украины заработали более 200 камер фиксации нарушений ПДД. Список мест установки
На дорогах Украины с 13 октября заработал 201 комплекс автофиксации нарушений правил дорожного движения
Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Согласно сообщению, в Украине с 13 октября будет работать 201 комплекс автофиксации.
"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.
Следовательно, в Кременчуге один комплекс будет расположен по адресу 274 квартал, 4 - направление направления прибора просп. Полтавский.
В Черкассах - просп. Химиков, 50 направление направления прибора ул. Чорновила.
В Луцке:
- ул. Вячеслава Черновола, 17 направление направления прибора ул. Петра Маха.
- ул. Ковеля, 144 направление направления прибора ул. Старицкого.
- ул. Ковеля, 147 направление направления прибора ул. Лескова.
- ул. Конякина, 18-А направление направления прибора ул. Киверцевская.
- ул. Стрыйская, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II.
- ул. Василия Стуса, 39 направление направления прибора просп. Красной Калины.
- ул. Шевченко, 313 направление направления прибора ул. Ивана Величковского.
В Волынской области - на 19 км + 098 автодороги Н-22 направление направления м. Владимир-Волынский.
В Донецкой области:
- на 651 км + 922 автодороги М-03 направление направления м. Славянск.
- на 621 км + 111 автодороги М-14 направление направления с. Камышеватое.
- на 681 км + 488 автодороги Н-08 направление направления м. Мариуполь.
- на 6 км + 817 автодороги Н-20 направление направления м. Краматорск.
- на 183 км + 107 автодороги Н-20 направление направления м. Мариуполь.
- на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.
- на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении. Харьков.
- на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.
В Ровенской области:
- на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
- на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении. Львов.
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