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На дорогах Украины заработали более 200 камер фиксации нарушений ПДД. Список мест установки

13 октября, 2021 среда
10:00
Экономика

На дорогах Украины с 13 октября заработал 201 комплекс автофиксации нарушений правил дорожного движения

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.

Согласно сообщению, в Украине с 13 октября будет работать 201 комплекс автофиксации.

"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.

Следовательно, в Кременчуге один комплекс будет расположен по адресу 274 квартал, 4 - направление направления прибора просп. Полтавский.

В Черкассах - просп. Химиков, 50 направление направления прибора ул. Чорновила.

В Луцке:

  • ул. Вячеслава Черновола, 17 направление направления прибора ул. Петра Маха.
  • ул. Ковеля, 144 направление направления прибора ул. Старицкого.
  • ул. Ковеля, 147 направление направления прибора ул. Лескова.
  • ул. Конякина, 18-А направление направления прибора ул. Киверцевская.
Во Львове:
  • ул. Стрыйская, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II.
  • ул. Василия Стуса, 39 направление направления прибора просп. Красной Калины.
  • ул. Шевченко, 313 направление направления прибора ул. Ивана Величковского.
В Винницкой области - на 376 км + 261 автодороги М-30 направление направления м. Хмельницкий.

В Волынской области - на 19 км + 098 автодороги Н-22 направление направления м. Владимир-Волынский.

В Донецкой области:
  • на 651 км + 922 автодороги М-03 направление направления м. Славянск.
  • на 621 км + 111 автодороги М-14 направление направления с. Камышеватое.
  • на 681 км + 488 автодороги Н-08 направление направления м. Мариуполь.
  • на 6 км + 817 автодороги Н-20 направление направления м. Краматорск.
  • на 183 км + 107 автодороги Н-20 направление направления м. Мариуполь.
В Запорожской области:
  • на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.
  • на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении. Харьков.
  • на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.
В Николаевской области - на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении. Николаев.

В Ровенской области:
  • на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.
  • на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении. Львов.
В Черниговской области - на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении. Мэна.

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