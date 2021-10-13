На дорогах Украины заработали более 200 камер фиксации нарушений ПДД. Список мест установки

Об этом в Facebook сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.



Согласно сообщению, в Украине с 13 октября будет работать 201 комплекс автофиксации.



"С 13 октября на автомобильных дорогах городов Кременчуг, Черкассы, Луцк, Львов и Винницкой, Волынской, Донецкой, Запорожской, Николаевской, Ровенской, Черниговской областей заработают приборы фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме", - говорится в сообщении.



Следовательно, в Кременчуге один комплекс будет расположен по адресу 274 квартал, 4 - направление направления прибора просп. Полтавский.



В Черкассах - просп. Химиков, 50 направление направления прибора ул. Чорновила.



В Луцке:

ул. Вячеслава Черновола, 17 направление направления прибора ул. Петра Маха.

ул. Ковеля, 144 направление направления прибора ул. Старицкого.

ул. Ковеля, 147 направление направления прибора ул. Лескова.

ул. Конякина, 18-А направление направления прибора ул. Киверцевская.

ул. Стрыйская, 292 направление направления прибора. ул. Иоанна Павла II.

ул. Василия Стуса, 39 направление направления прибора просп. Красной Калины.

ул. Шевченко, 313 направление направления прибора ул. Ивана Величковского.

на 651 км + 922 автодороги М-03 направление направления м. Славянск.

на 621 км + 111 автодороги М-14 направление направления с. Камышеватое.

на 681 км + 488 автодороги Н-08 направление направления м. Мариуполь.

на 6 км + 817 автодороги Н-20 направление направления м. Краматорск.

на 183 км + 107 автодороги Н-20 направление направления м. Мариуполь.

на 279 км + 345 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.

на 276 км + 252 автодороги М-18 в направлении. Харьков.

на 263 км + 637 автодороги М-18 в направлении. Запорожья.

на 340 км + 202 автодороги М-06 в направлении с. Панталия.

на 371 км + 971 автодороги М-06 в направлении. Львов.

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Во Львове:В Винницкой области - на 376 км + 261 автодороги М-30 направление направления м. Хмельницкий.В Волынской области - на 19 км + 098 автодороги Н-22 направление направления м. Владимир-Волынский.В Донецкой области:В Запорожской области:В Николаевской области - на 191 км + 346 автодороги Н-24 в направлении. Николаев.В Ровенской области:В Черниговской области - на 11 км + 903 автодороги Н-27 в направлении. Мэна.