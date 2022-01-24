На дорогах Украины с 25 января для фиксации нарушений ПДД появятся "фантомные патрули"

Об этом в Facebook сообщает первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.



"Завтра утром в 8:00 автомобили "фантом" ("PHANTOM") выезжают на полноценное патрулирование. Сейчас это автомобиль Skoda Kodiaq без опознавательных знаков полиции. Понятно, что в дальнейшем марки и модели авто не будем называть открыто, потому что это противоречит концепции использования таких комплексов. Спецавтомобиль сертифицирован по модулям "В" и "F" и нормирован по всем требованиям ДСТУ-8809:2018 Национального стандарта Украины и способен к фиксации нарушений ПДД", - говорится в сообщении.



Белошицкий пояснил, что фиксация нарушений ПДД и привлечение нарушителей к ответственности будет происходить по следующей схеме:

автомобили "фантом" оснащены системами контроля скорости движущихся транспортных средств, позволяющих проводить измерения скорости. После фиксации правонарушения происходит считывание и распознавание номерных знаков с последующей проверкой в базах данных;

затем метаданные с соответствующей информацией отправляются в систему автоматической фиксации, на их основе система автоматически формирует постановления об административных правонарушениях. К ответственности, в таком случае, привлекается владелец автомобиля или пользователь;

практически все правонарушения скоростного режима будут фиксироваться в автоматическом режиме без остановки транспортного средства нарушителя.

Напомним, что в сентябре 2020 года в МВД сообщали, что полицейские автомобили планируют оборудовать приборами для фиксации нарушения скорости движения машин.

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Также Белошицкий отмечает, что возможна фиксация нарушений не в автоматическом режиме, а с помощью двух видеокамер, которыми оснащен автомобиль."Они обладают способностью фиксировать нарушения ПДД, происходящие впереди и позади служебного авто. Как правило, это будет происходить довольно редко и будет касаться только самых дерзких и опасных для участников дорожного движения нарушений ПДД, которые будут замечать инспекторы во время патрулирования фантома. Например, проезд на красный свет или пересечение двойной сплошной, где это действительно могло привести к сверхсерьезным последствиям", - говорится в сообщении.В таком случае инспекторы "фантомов" согласно ст. 35 ЗУ "О Национальной полиции" будут останавливать водителей и рассматривать дела об админправонарушениях.Белошицкий отметил, что Госпрограмма, реализуемая Мининфраструктурой, предусматривает закупку 30 автомобилей "фантомов" в 2022 году.