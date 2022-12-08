На дорогах Кировоградской области ограничили движение транспорта из-за непогоды

Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели отметили, что в течение 7-8 декабря из-за ухудшения погодных условий, в частности налипания мокрого снега и ледяного дождя, на дорогах Кировоградщины образовался гололед, что повлекло за собой трудности для движения автотранспорта.

Поэтому, для предупреждения осложнений в движении транспорта на дорогах Кировоградской области с 02:33 8 декабря ввели ограничение движения всех видов транспортных средств. Речь идет об участках от г. Знаменка до границы с Днепропетровской областью и от г. Александрия до границы с Полтавской областью.

Для помощи водителям привлекается техника пожарно-спасательных подразделений ГУ ГСЧС в области. За минувшие сутки спасатели 11 раз выезжали на изъятие автомобилей из усложненных участков дорог и кюветов, изъято 15 единиц техники, из них 9 грузовых автомобилей, 1 автобус и 5 легковых автомобилей (всего в транспортных средствах находились 53 человека).

Также оказана помощь людям, попавшим в сложную ситуацию на дороге. Отмечается, что четверо взрослых с младенцем провели ночь в Пункте Несокрушимости г. Бобринец Кропивницкого района из-за неисправности автомобиля и невозможности продолжить движение в нужном направлении. Также спасатели оказали помощь по транспортировке к месту жительства женщины с больным ребенком.

Всего от ГУ ГСЧС Украины в области привлекалось 13 единиц техники (45 человек личного состава).

Напомним, что в Украине разворачивают Пункты несокрушимости – места, где будет постоянно электричество, мобильная связь, интернет, тепло, вода, лекарства.