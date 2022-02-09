На допросе правоохранители заявили, что Трухин не предлагал взятку, - ГБР

Об этом заявил глава ГБР Алексей Сухачов, передает Интерфакс-Украина.



"О возможном предложении предоставления Трухиным неправомерной выгоды. Во время повторного допроса полицейские сообщили, что лично им деньги как неправомерную выгоду не предлагали", - сообщил он.

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