На допросах к азовцам относились хуже, чем к другим бойцам гарнизона Мариуполя - боец "Азова" Жаворонок
Россияне относились более предвзято к бойцам полка "Азов", чем к другим военным гарнизона Мариуполя
Об этом рассказал освобожденный из российского плена боец Азова Владислав Жаворонок на пресс-конференции, которую транслировал Еспресо.
"Была разница между тем, азовец ты или морской пехотинец, или представитель другого подразделения из гарнизона "Мариуполь". Азовцы были для них более интересны - на допросах относились хуже, задавали больше вопросов по командованию. Возможно, это связано с тем, что нас "рисуют" преступниками и, в первую очередь, среди своего же населения", – сказал он.
Жаворонок добавил, что задавали очень много провокативных вопросов.
"Я переживаю за своих друзей, самое тяжелое для меня – гибель тысяч гражданских людей в Мариуполе и по всей стране. То, что они пытаются привязать наши действия к гибели гражданских, меня беспокоит. Почти 100% они это будут использовать на этом своем фейковом "судилище", - подытожил боец.
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