На Донтчине продолжаются напряженные бои, стратегических успехов у врага нет, - офицер батальона "Свобода" Ильенко
Андрей Ильенко, офицер батальона "Свобода" Нацгвардии с Донбасса, рассказал, что с начала суток 5 августа противник усилил интенсивность обстрелов
Об этом он рассказал в эфире Еспресо.
"Мы врагу хорошо насыпаем и буквально сутки назад, благодаря нашей аэроразведке, нанесли несколько очень эффективных артиллерийских ударов по противнику. Также за минувшие сутки ликвидировали вражескую пулеметную позицию, которая нас серьезно донимала. А с утра 5 августа начались постоянные вражеские обстрелы, они как сбесились, за последние дни такой интенсивности обстрелов не было, - отметил офицер батальона "Свобода".
Андрей Ильенко подчеркнул, что боевой дух украинских сил высок и противник получает адекватные и четкие огневые ответы, бои продолжаются.
"В течение нескольких дней на нашем участке враг пытался вести штурмовые действия, но без успеха, поэтому отступил с потерями. У нас все под контролем, несмотря на то, что противник подтянул новые силы и усилил обстрелы", - отметил Ильенко.
- 3 августа воины ВМС ВСУ в Донецкой области за сутки уничтожили бронированную машину и 20 оккупантов.
- 4 августа в Донецкой области бойцы 81-й аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск ВСУ ликвидировали группу российских захватчиков.
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