Они сделали качественные укреп-районы по всей линии фронта, и сейчас валом хотят прорвать оборону по Донецкому направлению и взять Авдеевку.

Нашествие, которое произошло 10-11 октября, разбито. Из моих личных источников - сейчас переполнены Донецкие морги и больницы. Точное количество потерь врага не скажу. Но это точно сотни, всего за сутки.

Под Авдеевкой сконцентрированы наши лучшие бригады – командиры этих бригад супер опытные полководцы, одни из лучших в мире, без преувеличений.

В принципе, благодаря их организации обороны врага сдерживаем.

Но речь не в одном, проблемном для нас дне. И не в отражении нескольких вражеских атак.

Речь идет о том, что давление на Авдеевку будет всегда. Враг хочет взять ее любой ценой. Единственная возможность остановить – это разбивать нашествия орков, что делать крайне тяжело.

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Что касается нашего подразделения, то вообще у нас по плану должны быть учения. Но планы немного изменились и прямо сейчас инструкторы из фонда Dignitas Fund планируют вместе с нами операции по ударным дронам. На практике, в боевых условиях, учения гораздо лучше усваиваются.

И еще раз скажу в заключение – что нам нужна всенародная поддержка и внимание. Нельзя расслабляться. Враг пойдет в атаку снова – вопрос только во времени. Надо проснуться от убаюкивания, что все хорошо и забыть о спорах.

Возможно, эти битвы за Авдеевку – одни из решающих!

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Об авторе: Егор Фирсов, военнослужащий ВСУ, народный депутат Украины VII и VIII созывов

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