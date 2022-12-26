Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Держим оборону в городе Сиверск - это линия Сиверск - Бахмут - Соледар. Можем наблюдать, что враг уже выдохся и забрал оставшийся личный состав, чтобы мы их не перебили окончательно. Противник перегруппировывается, стало спокойнее. По всем лесополосам, полям, в окопах лежит много вражеских трупов. В течение 10 дней было безумие. Россияне пытались атаковать волнами, они шли на наши позиции. Было трудно их сдерживать, это невероятная совместная работа артиллеристов, пехотинцев, танкистов, бронегруппы", - отметил Афанасьев.

По словам офицера, в первую волну наступления на Бахмутском направлении враг бросил вагнеровцев, пытавшихся прорвать оборону ВСУ.

"После того, как мы уничтожили вагнеровцев, начали подходить перепуганные мобилизованные. После нанесения по ним огневого удара они разбегались по лесополосам", - добавил Афанасьев.

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