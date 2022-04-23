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Главная война с Россией На Донецком направлении враг наступает вдоль всей линии столкновения и штурмует Рубежное, Попасную и Марьинку, - Генштаб ВСУ

На Донецком направлении враг наступает вдоль всей линии столкновения и штурмует Рубежное, Попасную и Марьинку, - Генштаб ВСУ

23 апреля, 2022 суббота
07:35
война с Россией

В Генеральном штабе ВСУ заявили, что 22 апреля наибольшая активность врага наблюдалась на Слобожанском и Донецком направлениях.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в facebook .

Отмечается, что противник проводит наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью разгрома группировки Объединенных сил, установления полного контроля территории Донецкой и Луганской областей и обеспечения сухопутного пути между указанными территориями и оккупированным Крымом.

"Наибольшая активность врага наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях. Подразделения оккупантов осуществляют перегруппировку. Враг не прекращает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры", - проинформировали в Генштабе.

Отмечается, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях подразделения вооруженных сил Республики Беларусь выполняют задачи усиления украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях.

С целью уточнения положения наших войск на Сумском направлении противник задействовал БПЛА из района населенного пункта Глушково. Сохраняется угроза нанесения ракетно-авиационных ударов по указанным направлениям. Кроме того, не исключается осуществление противником провокаций на украинско-российской границе с обвинением в них представителей ВСУ", – предупредили в Генштабе.

Кроме этого на Таврийском и Южнобужском направлениях действует группировка войск противника, состоящая из отдельных подразделений 8-й и 49-й общевойсковых армий, 22-го армейского корпуса, береговых войск черноморского флота Южного военного округа и воздушно-десантных войск.

"Враг основные усилия сосредотачивает на улучшении своего тактического положения и содержании занимаемых рубежей. С целью создания благоприятных условий для продвижения в направлении города Николаев противник проводит обстрелы позиций Вооруженных Сил Украины. Для наращивания системы противовоздушной обороны в районе города Скадовск враг развернул батарею С-300ВМ" , - отметили в Генштабе.

На Слобожанском направлении группировка войск противника продолжает частично блокировать и обстреливать его из ствольной и реактивной артиллерии.

"Отдельные подразделения 1-й танковой и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 35-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск ведут наступательные и штурмовые действия южнее Изюма. Противник проводит воздушное разведовательные мероприятия по организации огневой поддержки наступления и организации логистического обеспечения группировки", - сообщили в ВСУ.

В генштабе обратили внимание, что подразделения 64-й отдельной мотострелковой бригады, которая приняла активное участие в массовых убийствах, пытках и изнасиловании гражданского населения в Буче, действуют в районе населенного пункта Изюм и уже понесли потери.

В Донецком направлении враг проводит наступательные действия вдоль всей линии столкновения. Противник сосредотачивает основные усилия на наступательных действиях на Северодонецком направлении, оказывает интенсивное огневое влияние на наши войска с целью их вытеснения и создания условий развития наступления на Славянск. Продолжается наступление в направлении Новотошкивского и штурмовых действий в районах Рубежного, Попасной и Марьинки.

"На Мариупольском направлении противник продолжает блокировать наши подразделения в районе завода "Азовсталь" и наносить авиационные удары по городу, в том числе с применением самолетов дальней авиации. С целью разминирования припортовой инфраструктуры Мариуполя в оккупированный город прибыло инженерное подразделение", - проинформировали в Генштабе.

В Запорожском направлении, на усиление своей группировки, противник переместил батальонную тактическую группу из состава 19-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии Южного военного округа.

В рамках формирования дополнительных резервов завершена подготовка подразделения частной военной кампании "Вагнер" численностью до 200 человек. Передовая группа подразделения переброшена в район Новобахмутовки для рекогносцировки местности и уточнения порядка взаимодействия. Информация уточняется.

В Южнобужском направлении враг пытается улучшить свое тактическое положение и закрепиться на административных границах Херсонской области. Несет значительные потери в технике.

В Черноморской и Азовской операционных зонах корабельные группировки противника в акваториях Черного и Азовского морей продолжают выполнять задачи по изоляции района боевых действий и ведению разведки.

"Только на территории Донецкой и Луганской областей за минувшие сутки отбиты восемь атак врага, уничтожены девять танков, восемнадцать единиц бронированной и тринадцать единиц автомобильной техники, топливозаправщик, три артиллерийские системы", - заявили в Генштабе.

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