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Главная война с Россией На Донецком направлении воины батальона "Сармат" отразили наступление оккупантов

На Донецком направлении воины батальона "Сармат" отразили наступление оккупантов

1 мая, 2022 воскресенье
08:16
война с Россией

Воины батальона "Сармат" 30 апреля отразили вражеское наступление врага на Донецком направлении, уничтожили вражеский танк, огневые средства и личный состав противника

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в facebook .

"Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов", – говорится в сообщении.

Рассказывают, что после этого с утра на горизонте появилась бронетехника и пехота кафиров. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.

  • В Генштабе сообщают, что российские войска проводят боевые действия , которые выходят на административные границы Херсонской области и создают благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.
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