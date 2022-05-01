На Донецком направлении воины батальона "Сармат" отразили наступление оккупантов

Об этом сообщает пресс-служба операции Объединенных сил в facebook .



"Российские войска предприняли попытку штурма позиций украинских защитников в районе нашей обороны на Донецком направлении. Вражеской атаке предшествовал ночной обстрел из минометов, танков, артиллерии и гранатометов", – говорится в сообщении.



Рассказывают, что после этого с утра на горизонте появилась бронетехника и пехота кафиров. Украинские воины решительно встретили захватчиков огнем из противотанковых средств, минометов и стрелкового оружия. В результате сражения был уничтожен один российский танк, огневые средства и живая сила противника.

В Генштабе сообщают, что российские войска проводят боевые действия , которые выходят на административные границы Херсонской области и создают благоприятные условия для наступления на города Николаев и Кривой Рог.