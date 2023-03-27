На Донецком направлении россияне применяют химическое оружие
Российские захватчики на Донецком направлении прибегли к использованию химических боеприпасов против украинских военных
Об этом сообщил руководитель объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашкивский, передает Укринформ.
"Враг применяет химические боеприпасы, а именно сбрасывает с беспилотных летательных аппаратов взрывчатку с хлорпикрином. И это происходит не первый день, это происходит уже с 23 числа. 23 марта это был пробный такой вариант – одну сбросили взрывчатку, 24 марта – сбросили две и вчера за день бросили 6 таких взрывчаток", - сказал Дмитрашкивский.
Относительно сбора доказательств использования россиянами запрещенного оружия военный рассказал о сбитом на Запорожском направлении дроне и отметил, что оккупанты также могут использовать иприт.
"Это были именно первые сбросы, это было месяц назад, мы имеем неразорвавшийся боеприпас, который называется К-51. На данный момент происходящие на Донецком направлении взрывы, газ ведь собрать невозможно, но если попадает непосредственно в окоп или в блиндаж, то соответственно нужно иметь либо противогаз, либо отойти от того места, потому что вызывает рвоту и слезы. Но еще есть боеприпасы просто иприт. Тогда нужны костюмы химической защиты", - сказал Дмитрашковский.
Военный также добавил, что в районе Авдеевки и Марьинки 200-я мотострелковая бригада из РФ и 72-я бригада из Оренбурга понесли большие потери, из-за чего встал вопрос их вывода для восстановления.
Справка: К-51 — Разработанная в 1970-е годы в СССР ручная аэрозольная слезоточивая граната нелетального действия, созданная для военных и специальных служб и более мощная, чем гранаты для разгона демонстрантов.
При этом применение химических средств (в частности, веществ слезоточивого действия) для ведения войны запрещено Конвенцией о химическом оружии (ст. 1, п. 5) и Женевским протоколом 1925 года.
Иприт – химическое оружие, которое применяли в Первой мировой войне как боевое ядовитое вещество кожно-нарывного действия. В 1993 году Конвенцией о химическом оружии было запрещено использование иприта в качестве химического оружия.
- В ноябре 2022 года РФ не попала в руководящий состав Конвенции о запрещении химического оружия впервые в истории Организации по запрещению химического оружия.
- 9 декабря 2022 г. на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене Евросоюз осудил применение российскими военными гранат со слезоточивым газом.
- 27 февраля 2023 года страны G7 заявили, что любое использование Россией химического, биологического, радиологического или ядерного оружия будет иметь серьезные последствия.
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