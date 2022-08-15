Об этом он рассказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Мы не отступаем и готовы драться. Однако просим прикрыть нас. Нам нужна поддержка артиллерии. Поскольку пехота всегда действует так, чтобы ее прикрывали. Я говорю об этом, потому что нас не прикрывают. Враг каждый день накрывает наши позиции из тяжелой артиллерии и танков. Поэтому хочу, чтобы нас наконец-то услышали и дали нам нормальное прикрытие", - рассказал Рубан.

Боец батальона "Свобода" подчеркнул, что они сами готовы научиться и использовать тяжелое вооружение.

"Не можете прикрыть нас, тогда дайте нам оружие. Мы сами станем артиллеристами. Все бойцы готовы учиться и использовать тяжелое вооружение", - подчеркнул он.

13 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что в Донецкой области продолжаются бои в направлении Александрополя, Красногоровки, Авдеевки, Марьинки и Песков. ВСУ отразили атаки россиян на нескольких направлениях

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