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На Донецком направлении есть несколько напряженных точек, где идут адские бои, - полковник ВСУ Селезнев

13 мартa, 2023 понедельник
16:10
война с Россией

Владислав Селезнев, военный эксперт, полковник ВСУ, представитель Генштаба ВСУ (2014-2017), отметил, что противник продолжает попытки давить на украинских защитников в районе Бахмута, Авдеевки и Угледара

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

"Донецкое направление определяется несколькими точками напряжения. Очевидно, что самые адские бои продолжаются на Бахмутском направлении, где россияне фактически давят с трех направлений на украинских защитников Бахмута, держат под контролем восточные микрорайоны города вплоть до реки Бахмутка. Также предпринимают попытки продавить наших защитников с юга и севера, пытаясь создать оперативное окружение, однако им там противостоят украинские десантники, которые недавно прибыли на усиление наших позиций в районе Бахмута и не позволяют своими искусными действиями путинским воинам продвигаться вперед, уничтожая их в огромном количестве", - подчеркнул полковник ВСУ.

Владислав Селезнев отметил, что украинские танки и артиллерия активно работают по восточным микрорайонам Бахмута, где находятся российские воины и наемники ЧВК Вагнер.

"Южнее, в районе Авдеевки, продолжаются не менее упорные бои, особенно сложно у Красногоровки и Марьинки, где россияне так же пытаются, используя свое численное преимущество, атаковать наши позиции. Однако ничего у них из этого не ыходит, потому что слишком мощные оборонные сооружения выстроены за это время украинскими Силами обороны. А вот относительно Угледара, снова видим в сводках Генштаба ВСУ, что там активизировались российские артиллеристы, это может быть предпосылкой к новому наступлению морских пехотинцев РФ, уже неоднократно получавших существенную оплеуху на этом участке. Однако они усилились, им подвезли новых чмобиков и, возможно, будут пытаться реализовать план Путина, который бредит взятием Донецкой и Луганской областей до конца марта. Но ничего у них не получится", - заверил Селезнев.






 

Украина
Россия
военные силы Украины
Донетчина
Марьинка
Авдеевка
Бахмут
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