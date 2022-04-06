На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожили десятки единиц вражеской техники и два самолета

Об этом сообщает Операция объединенных сил.

Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам.

В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.

Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.

Отметим, что в течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки

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