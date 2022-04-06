На Донецком и Луганском направлениях ВСУ отразили 9 атак врага, уничтожили десятки единиц вражеской техники и два самолета
На Донецком и Луганском направлениях украинские защитники продолжают защищать Украину, благодаря умелым действиям и мастерству военнослужащих группировки Объединенных сил в течение текущих суток были успешно отражены 9 атак врага
Об этом сообщает Операция объединенных сил.
Наши воины нанесли значительные потери российским оккупантам.
В частности, украинские защитники уничтожили 6 танков, 5 единиц бронированной и 6 единиц автомобильной техники, 4 артиллерийские системы противника.
Подразделения противовоздушной обороны в небе украинского Донбасса сбили два самолета, одну крылатую ракету и один беспилотный летательный аппарат врага.
- Отметим, что в течение суток, 6 апреля, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские фашистские войска совершили 3 атаки
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