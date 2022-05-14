На Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага, уничтожены 5 танков и 5 артиллерийских систем – Генштаб ВСУ

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Враг продолжает артобстрелы на Славянском, Таврическом и Донецком направлениях. В частности, на Славянском направлении обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.

Также делает попытки продвинуться в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа, однако безуспешно.

На Харьковском направлении оккупанты не ведут активных боевых действий – сосредотачиваются на удержании своих позиций и на отводе войск от Харькова.

Наибольшая активность русских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

Кроме того, по сообщению Генштаба, по всей территории Украины сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.

В Крыму 13 мая из Севастополя вышли в море все подлодки Черноморского флота РФ, вооруженные в том числе и крылатыми ракетами.

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