На Донецком и Луганском направлениях отбиты 5 атак врага, уничтожены 5 танков и 5 артиллерийских систем – Генштаб ВСУ
На Донецком и Луганском направлениях ВСУ за сутки отразили 5 атак врага, уничтожены 5 танков и 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники и 7 автомобилей противника
Об этом сообщает Министерство обороны Украины.
Враг продолжает артобстрелы на Славянском, Таврическом и Донецком направлениях. В частности, на Славянском направлении обстреливает гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Довгенькое, Долина и Гусаровка.
Также делает попытки продвинуться в районах населенных пунктов Камышеваха, Красногоровка, Новомихайловка, Константиновка и Победа, однако безуспешно.
На Харьковском направлении оккупанты не ведут активных боевых действий – сосредотачиваются на удержании своих позиций и на отводе войск от Харькова.
Наибольшая активность русских войск наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.
Кроме того, по сообщению Генштаба, по всей территории Украины сохраняется угроза ракетно-бомбовых ударов по военным и гражданским объектам.
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