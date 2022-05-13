Об этом сообщают в штабе Группировки Объединенных сил.

"Украинские защитники и защитницы из состава группировки Объединенных сил отбили сегодня 10 атак врага. Еще на трех локациях продолжаются бои с оккупантом… За прошедшие сутки военнослужащие группировки Объединенных сил уничтожили: 5 танков, 5 артиллерийских систем, 6 единиц боевой бронированной техники, 7 вражеских автомобилей и 3 беспилотных летательных аппарата типа "Орлан-10", - говорится в сообщении.

Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие российских оккупантов! Итого победим! Слава Украине!

Президент Украины в вечернем обращении заявил , что ВСУ деоккупировали уже 1015 населенных пунктов.

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