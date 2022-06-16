Видео уничтожения вертолета опубликовали на странице Сухопутных войск ВСУ.

"В Донецкой области бойцы территориальной обороны Украины сбили российский военный вертолет Ми-35М", – говорится в сообщении.

Вертолет "Ми-35М" разработали и производят в России. Он предназначен для уничтожения бронетанковой техники, огневой поддержки подразделений сухопутных войск, десанта и эвакуации раненых, а также перевозки грузов в кабине и наружной подвеске. Стоимость такого вертолета – около 36 млн долларов США.