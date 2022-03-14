На Донетчине захватчики потеряли 100 солдат и 2 танка из-за неудачного наступления
Сегодня, 14 марта, по состоянию на 17:00 в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" российские оккупационные войска пытались прорвать оборону украинских защитников на Донецком направлении
Как сообщает оперативно-тактическая группировка "Восток", в ходе отражения наступательных действий враг потерял до 100 человек личного состава, 2 танка, 3 БМП и 1 БТР, передает Еспресо. TV.
После неудачной попытки прорвать нашу оборону враг отступил.
Благодаря успешным действиям наших воинов был вовремя обнаружен противник, который пытался атаковать на Волновахском направлении. В результате боя было уничтожено 4 БМП и два взвода пехоты.
Также в течение дня украинская авиация и артиллерия наносили огневые поражения по скоплению военной техники и колоннам врага. В частности, артиллерийским огнем была уничтожена колонна снабжения, а именно более 12 единиц автомобильной техники.
Понеся потери батальонные тактические группы 336-й отдельной бригады морской пехоты и 11-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВС РФ отступили.
Украинские воины продолжают надежно держать занимаемые рубежи и наносить максимальное поражение живой силе и технике российских оккупантов.
- Напомним, карта боевых действий в Украине по состоянию на 18:00 14 марта.
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