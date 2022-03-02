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Главная война с Россией На Донетчине захватчики обстреливали жилые районы, обесточили некоторые населенные пункты, но ВСУ продолжают удерживать рубежи

На Донетчине захватчики обстреливали жилые районы, обесточили некоторые населенные пункты, но ВСУ продолжают удерживать рубежи

2 мартa, 2022 среда
09:01

В ночь на 2 марта в Донецкой области россияне обстреляли жилые дома, роддом, но ВСУ дают оккупантам отпор

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Мариуполь обстреливали всю ночь на 2 марта. Оккупанты открывали огонь по жилым районам, где нет никакой военной инфраструктуры. Попали в роддом на Левобережье. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.

Над Марьинкой и Кураховым слышали авиацию, а затем взрывы. Подробности сейчас выясняют.

От обстрелов в Очеретинской громаде частично обесточены Орловка и Ласточкино.

В Торецке ночь прошла относительно тихо, без потерь и разрушений. Частично восстановлено водоснабжение – к горожанам поступает 2/3 необходимой потребности воды.

"ВСУ держат рубежи и гоняют россиян, как сидорову козу. Так держать!" – подчеркнул Павел Кириленко.

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