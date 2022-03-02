На Донетчине захватчики обстреливали жилые районы, обесточили некоторые населенные пункты, но ВСУ продолжают удерживать рубежи
В ночь на 2 марта в Донецкой области россияне обстреляли жилые дома, роддом, но ВСУ дают оккупантам отпор
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Мариуполь обстреливали всю ночь на 2 марта. Оккупанты открывали огонь по жилым районам, где нет никакой военной инфраструктуры. Попали в роддом на Левобережье. Информацию о пострадавших и повреждениях уточняют.
Над Марьинкой и Кураховым слышали авиацию, а затем взрывы. Подробности сейчас выясняют.
От обстрелов в Очеретинской громаде частично обесточены Орловка и Ласточкино.
В Торецке ночь прошла относительно тихо, без потерь и разрушений. Частично восстановлено водоснабжение – к горожанам поступает 2/3 необходимой потребности воды.
"ВСУ держат рубежи и гоняют россиян, как сидорову козу. Так держать!" – подчеркнул Павел Кириленко.
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