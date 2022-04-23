На Донетчине задержали мужчину, который сообщал россиянам места дислокации бойцов и техники ВСУ

Об этом сообщил Офис генпрокурора в Facebook.



По данным следствия, в апреле житель г. Покровск добровольно сотрудничал с российской армией.



"Он передавал ее представителю со своего аккаунта в социальной сети "ВКонтакте" сообщения с информацией о местах дислокации военнослужащих и военной техники Вооруженных Сил Украины на отдельных участках территории Донецкой области", - говорится в сообщении.



В прокуратуре добавили, что информация использовалась россиянами в войне против Украины.



Мужчине сообщено о подозрении в государственной измене, совершенной в условиях военного положения

Его арестовали с возможностью внесения залога.

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