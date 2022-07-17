На Донетчине за сутки в результате обстрелов захватчиков погибли три мирных жителя, еще 12 - ранены
16 июля в Донецкой области от обстрелов российских оккупантов погибли по меньшей мере три человека, еще 12 получили ранения
Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
"За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.
Две российские ракеты попали в школу и детсад в Железном. Информации о пострадавших нет, но постройки повреждены.
Еще одна рашистская ракета прилетела в жилой квартал Торецкого.
Также в Константиновке оккупанты обстреляли территорию медицинского колледжа, а в Соледаре в результате попадания занялся местный центр детского и юношеского творчества.
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