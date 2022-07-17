Об этом информирует в телеграмме глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

"За 16 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 2 в Удачном и 1 в Покровске. Еще 12 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Две российские ракеты попали в школу и детсад в Железном. Информации о пострадавших нет, но постройки повреждены.

Еще одна рашистская ракета прилетела в жилой квартал Торецкого.

Также в Константиновке оккупанты обстреляли территорию медицинского колледжа, а в Соледаре в результате попадания занялся местный центр детского и юношеского творчества.

Кшиштоф Щерский во время заседания Совета Безопасности Объединенных Наций, посвященного военному уничтожению культурного наследия в Украине, заявил , что пропаганда РФ в этой войне разжигает ненависть, презирает все украинское - не только людей, но и культуру и образование.

15 июля оккупанты обстреляли центр Бахмута на Донетчине из реактивной артиллерии.

16 июля боец нацгвардии Украины, батальон "Свобода" Артем Рубан рассказал, что самыми горячими направлениями сейчас являются Бахмут и Славянск .

Украинские военные отразили штурм российских оккупантов на Донецком и Бахмутском направлениях .

16 июля, украинские защитники уничтожили минибазу оккупантов в Донецкой области.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb