Об этом информирует в телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .

31 июля рашисты убили троих дончан - двоих в Бахмуте и еще одного человека в Соледаре. Также еще 16 ранены.

Количество пострадавших в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.

"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.

30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.

В большинстве городов Донецкой области нет желания эвакуироваться - люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются.

30 июля войска РФ ударили по городам и селам Донетчины авиацией и ракетами Р-500 "Искандер-К", артиллерией и "градами", в результате чего разрушены и повреждены 52 гражданских объекта.

В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра.

По состоянию на 29 июля известно, что украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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