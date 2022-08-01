На Донетчине за сутки российские оккупанты убили трех мирных жителей, еще 16 ранены
За минувшие сутки армия РФ убила троих мирных жителей Донецкой области, еще 16 получили ранения
Об этом информирует в телеграме глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко .
31 июля рашисты убили троих дончан - двоих в Бахмуте и еще одного человека в Соледаре. Также еще 16 ранены.
Количество пострадавших в Мариуполе и Волновахе пока неизвестно.
"Каждый военный преступник будет наказан!" – добавил Кириленко.
- 30 июля Ирина Верещук заявила об обязательной эвакуации жителей Донецкой области из-за постоянных обстрелов и угрозы остаться зимой без тепла.
- В большинстве городов Донецкой области нет желания эвакуироваться - люди не хотят уезжать, очень многие возвращаются.
- 30 июля войска РФ ударили по городам и селам Донетчины авиацией и ракетами Р-500 "Искандер-К", артиллерией и "градами", в результате чего разрушены и повреждены 52 гражданских объекта.
- В ночь на 29 июля россияне обстреляли Славянск, ранили человека, повредили 21 дом, 3 развлекательных центра.
- По состоянию на 29 июля известно, что украинские военные отразили штурм РФ на Славянском, Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.18
Покупка 39.18Продажа 40.43
-
EUR
Покупка 39.52Продажа 41.15
- Актуальное
- Важное