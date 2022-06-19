На Донетчине за сутки россияне уничтожили 36 объектов, есть погибшие и раненые

Об этом сообщило МВД в телеграме.

"За сутки полиция Донецкой области задокументировала 18 ударов россиян. Оккупанты обстреляли 11 населенных пунктов, убили и ранили мирных жителей. Разрушения получили 36 гражданских объектов, подавляющее большинство из которых - жилые дома", - отметили в министерстве.

Под российские обстрелы попали Авдеевка, Угледар, Красногоровка, села Дилиевка, Заря, Карловка, Максимилиановка, Малиновка, Маяки, Нетайлово, Первомайское.

Захватчики били из авиации, ракетных установок, артиллерии, танков, реактивных систем залпового огня "Град" и зенитно-ракетных комплексов С-300.

"Разрушены и повреждены 26 жилых домов, из них шесть многоквартирных, пекарня, агрофирма, птицефабрика, дворец культуры, линии электропередач, детский оздоровительный лагерь, хозяйственные постройки и т.п.", - отметили в МВД.

Полиция и СБУ начала уголовные производства по ст.438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

18 июня российские военные убили одного человека и ранили 11 человек.

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