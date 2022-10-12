Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 11 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Лимане и 2 в Тернах. Еще 1 человек получил ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.

11 октября возле Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новую застенку кафиров.

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