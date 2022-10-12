На Донетчине за сутки россияне убили 6 гражданских, еще одного ранили
В Донецкой области 11 октября оккупанты убили 6 мирных жителей, ранили одного. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 11 октября россияне убили 6 мирных жителей Донбасса: 4 в Лимане и 2 в Тернах. Еще 1 человек получил ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе пока установить невозможно.
- 11 октября возле Святогорской лавры в Донецкой области СБУ обнаружила новую застенку кафиров.
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