Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .

"За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Кураховке и 1 в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - подчеркнул он.

Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.

27 сентября ВСУ отразили вражеские атаки в районах таких населенных пунктов Донетчины: Соледарь, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb