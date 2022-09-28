На Донетчине за сутки россияне убили 5 гражданских, еще 10 ранили
На Донетчине 27 сентября оккупанты убили 5 мирных жителей, ранили еще 10. Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе неизвестно
Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в телеграмме .
"За 27 сентября россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 4 в Кураховке и 1 в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - подчеркнул он.
Точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе установить невозможно.
- 27 сентября ВСУ отразили вражеские атаки в районах таких населенных пунктов Донетчины: Соледарь, Майорск, Курдюмовка, Зайцево, Бахмут, Бахмутское, Выемка, Спорное, Первомайское и Каменка.
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