Об этом сообщила Нацполиция в телеграмме .

В течение 15 июня полицейские зафиксировали 21 военное преступление россиян против мирных жителей Донбасса.

"Оккупанты обстреляли 16 населенных пунктов: города Авдеевка, Покровск, Железное, Константиновка, пгт Нью-Йорк, села Времовка, Водяное, Гришино, Константиновка, Ласточкино, Нетайлово, Новоселовка Первая, Орловка, Пески, Тоненькое, Крестище. ", - подчеркнули правоохранители.

Россияне вели огонь из "Градов", "Ураганов", "Смерчей", артиллерии и танков. Также они применили крылатые ракеты Х-22.

"Только за один день россия разрушила и повредила 43 частных дома, а также электроподстанцию, метеорологическую станцию, строительное и сельскохозяйственное предприятия, хозяйственные здания. Всего - 56 гражданских объектов", - отметили в полиции.

Правоохранители начали уголовные производства по ст. 438 (нарушение законов и обычаев войны) Уголовного кодекса Украины.

16 июня россияненанесли ракетные удары по городу Покровск и поселку Гришино Донецкой области, в результате чего пострадали два человека.

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