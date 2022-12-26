На Донетчине за сутки при обстрелах оккупантов ранены двое мирных жителей
25 декабря в результате действий российских захватчиков на подконтрольной Украине территории Донецкой области двое мирных жителей получили ранения
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.
Только за 25 декабря армия РФ ранила двух мирных жителей Донетчины. В частности, в Авдеевке и Предтечином.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.
Всего за время полномасштабного вторжения России в Украину - на Донетчине погиб 1 281 человек и еще 2 794 получили ранения различной степени тяжести.
"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", – добавил Кириленко.
- Напомним, за сутки 23 декабря оккупанты убили двух мирных жителей Донбасса, под обстрелами оказались 27 гражданских объектов.
- В течение 24 декабря военные РФ били по Донецкой области: от вражеских действий семеро мирных жителей области получили ранения.
- В ISW спрогнозировали, что российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.
- В течение суток, 24 декабря, кафиры обстреляли 9 населенных пунктов на Донетчине, есть раненые в Бахмуте, Максимилиановке и Предтечино.
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