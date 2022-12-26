Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

Только за 25 декабря армия РФ ранила двух мирных жителей Донетчины. В частности, в Авдеевке и Предтечином.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.

Всего за время полномасштабного вторжения России в Украину - на Донетчине погиб 1 281 человек и еще 2 794 получили ранения различной степени тяжести.

"Россия убивает гражданских! Каждый военный преступник будет наказан", – добавил Кириленко.

Напомним, за сутки 23 декабря оккупанты убили двух мирных жителей Донбасса, под обстрелами оказались 27 гражданских объектов.

В течение 24 декабря военные РФ били по Донецкой области: от вражеских действий семеро мирных жителей области получили ранения.

В ISW спрогнозировали, что российским оккупантам будет трудно поддерживать прежний темп наступательных операций в районе Бахмута Донецкой области.

В течение суток, 24 декабря, кафиры обстреляли 9 населенных пунктов на Донетчине, есть раненые в Бахмуте, Максимилиановке и Предтечино.

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