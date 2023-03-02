На Донетчине за прошедшие сутки российские войска убили мирного жителя, пятеро ранены
За сутки 1 марта в результате действий российской армии на территории Донецкой области погиб мирный житель, пятеро ранены
Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .
Вчера рашисты убили жителя Бахмута Донецкой области. Также там пострадал еще один человек.
Четверо украинцев на территории Донецкой области получили ранения разной степени тяжести. В частности, двое в Авдеевке и один мирный житель города Часов Яр.
В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.
Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли по меньшей мере 1392 украинца, еще 3114 получили ранения.
"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.
- Днем 1 марта российские оккупанты обстреляли Часов Яр Донецкой области, в результате чего получила ранение пожилая женщина.
- Кроме того, от российских обстрелов пострадала школа.
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