Об этом информирует глава Донецкой ОВА Павел Кириленко .

Вчера рашисты убили жителя Бахмута Донецкой области. Также там пострадал еще один человек.

Четверо украинцев на территории Донецкой области получили ранения разной степени тяжести. В частности, двое в Авдеевке и один мирный житель города Часов Яр.

В настоящее время точное количество жертв во временно оккупированных городах Мариуполь и Волноваха установить невозможно.

Всего с начала полномасштабного вторжения в Донецкой области погибли по меньшей мере 1392 украинца, еще 3114 получили ранения.

"Каждый военный преступник будет наказан!" - подчеркнул глава области.