Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба.

"Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным", - пишут в ВСУ.

Донецкое направление

На отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.

РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.

"Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут - Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. ВСУ огнем остановили все эти нелепые попытки врага и отбросили его назад. Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад", - пишут в Генштабе.

В районах Павлограда и Покровска Россия вела воздушную разведку беспилотниками.

Восток Украины

На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.

"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Солодкое - Водяное, Владимировка - Водяное, Егоровка - Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли. С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки", - отметили в ВСУ.

Юг и Черное море

Противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Россия пытается вести воздушную разведку беспилотниками.

В акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.

Российский агрессор для сдерживания украинских сил на Сиверском направлении удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ.