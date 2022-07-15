На Донетчине ВСУ отразили штурм, во время которого оккупанты пытались захватить Богородичное
В Генштабе отметили, что в Краматорском районе украинские защитники отбили штурм оккупантов, пытавшихся захватить Богородичное
Об этом идет речь в вечернем отчете Генштаба.
"Украинские воины снова успешно отразили штурм, во время которого оккупанты пытались установить контроль над Богородичным", - пишут в ВСУ.
Донецкое направление
На отдельных участках враг активизировал применение авиации, ствольной и реактивной артиллерии с целью расширения временно занятой территории и выхода на административную границу Донецкой области.
РФ наносила авиаудары в районах населенных пунктов Верхнекаменское, Ивано-Дарьевка, Краматорск, Берестово, Белогоровка, Покровское, Соледар, Новая Каменка, Парасковеевка, Бахмут, Веселая Долина и Нью-Йорк. Ракетно-авиационные удары зафиксированы недалеко от Белогоровки, Ягодного, Бахмута, Авдеевки и Новоселовки.
"Оккупанты пытались взять под контроль участок дороги Бахмут - Лисичанск. Вели штурмовые действия в направлении Нагорного и Белогоровки. ВСУ огнем остановили все эти нелепые попытки врага и отбросили его назад. Также захватчики провели несколько безуспешных попыток улучшить свое тактическое положение на направлениях Николаевка - Спорное, Мироновка – Углегорская ТЭС и Возрождение – Вершина. Как результат – оккупанты понесли потери и откатились назад", - пишут в Генштабе.
В районах Павлограда и Покровска Россия вела воздушную разведку беспилотниками.
Восток Украины
На Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Новомихайловка, Павловка, Пречистовка, Новополь, Мирное, Малые Щербаки.
"Значительными потерями для российских оккупантов завершилась попытка улучшить тактическое положение на направлениях Солодкое - Водяное, Владимировка - Водяное, Егоровка - Павловка. Под огнем украинских воинов остатки вражеских сил отошли. С целью выявления изменений в положении наших войск и коррекции огня артиллерии противник вел воздушную разведку БпЛА в районе Малой Токмачки", - отметили в ВСУ.
Юг и Черное море
Противник обстреливает позиции наших войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения. Россия пытается вести воздушную разведку беспилотниками.
В акватории Черного моря россияне удерживают в готовности к применению три носителя высокоточного оружия.
- Российский агрессор для сдерживания украинских сил на Сиверском направлении удерживает в приграничных районах Брянской и Курской областей до четырех БТГ.
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