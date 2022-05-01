На Донетчине враг пытался наступать и понес потери, - Генштаб
Оккупанты пытались установить контроль над Рубежным и Попасной на Донетчине, но действия россиян не имели успеха и принесли потери
Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Также российские военные пытались штурмовать Озерное, Марьинку, Времивку и Зеленое поле. Захватить эти населенные пункты не удалось, враг понес потери.
Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Они стреляли по позициям наших подразделений в районах Таврийского, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.
Россияне из минометов обстреляли позиции сил обороны на Слобожанском направлении. ВСУ разбили позиции врагов в районе населенного пункта Старый Салтов.
Идут бои за выход россиян на административные границы Херсонской области. Они хотят создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог. На Николаевском направлении враг перегруппировывает подразделения.
В Генштабе не исключают возможности проведения демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины со стороны российских войск, а также огневое поражение украинских подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на Сиверском направлении.
На временно оккупированных территориях российские военнослужащие препятствуют свободному перемещению людей на незахваченную территорию Украины. Они пытаются формировать систему так называемой власти.
- Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранение на территории Украины.
- С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 23 500 военных, 1 026 танков, 2 471 ББМ, 192 самолета и 155 вертолетов.
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