На Донетчине враг пытался наступать и понес потери, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб Вооруженных Сил Украины в Facebook.



Также российские военные пытались штурмовать Озерное, Марьинку, Времивку и Зеленое поле. Захватить эти населенные пункты не удалось, враг понес потери.



Основные усилия оккупанты сосредоточили на Криворожском направлении. Они стреляли по позициям наших подразделений в районах Таврийского, Осокоровки, Трудолюбовки и Княжевки.



Россияне из минометов обстреляли позиции сил обороны на Слобожанском направлении. ВСУ разбили позиции врагов в районе населенного пункта Старый Салтов.



Идут бои за выход россиян на административные границы Херсонской области. Они хотят создать благоприятные условия для наступления на Николаев и Кривой Рог. На Николаевском направлении враг перегруппировывает подразделения.



В Генштабе не исключают возможности проведения демонстрационных действий вдоль государственной границы Украины со стороны российских войск, а также огневое поражение украинских подразделений и инфраструктуры в приграничных районах на Сиверском направлении.



На временно оккупированных территориях российские военнослужащие препятствуют свободному перемещению людей на незахваченную территорию Украины. Они пытаются формировать систему так называемой власти.

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что начальник Генерального штаба вооруженных сил России Валерий Герасимов получил ранение на территории Украины.

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину враг потерял 23 500 военных, 1 026 танков, 2 471 ББМ, 192 самолета и 155 вертолетов.