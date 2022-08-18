Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".



"На Востоке сейчас жарко, враг круглосуточно нас обстреливает из артиллерии, авиации, танков, минометов, РСЗО, то есть противник делает все, чтобы смешать наши позиции с землей. Мы, обычная пехота без прикрытия, стараемся делать все, чтобы удержать позиции. Удивляюсь нашим. ребятам, потому что с Рубежного мы не получали никакой ротации, потом прошли Лисичанск, Северодонецк. Ребята даже с осколочными ранениями возвращаются из больниц, чтобы зайти на позиции, потому что надо кому-то эти позиции держать. Это не люди - это действительно киборги", - отметил Рубан.



Боец батальона "Свобода" добавил, что очень было тяжело без прикрытия артиллерии держать позиции, но бьемся, бились и будем биться.



"Почему-то нас не могут сменить и говорят, что некоторые соседние подразделения, к сожалению, отказываются нас менять. Есть несколько причин, либо о нас забыли, либо боятся заходить на наши позиции на Донецком направлении, в районе Горловки. Мы уважаем командование, Залужного, штаб, однако должны и нас понять, мы не из стали. Мы никогда не жаловались. Мы – добровольцы, которые пришли освобождать от врага нашу землю, но нам нужно немного отдохнуть", - отметил Артем Рубан.

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