Об этом сообщает Донецкоблгаз.

"В настоящее время АО "Донецкоблгаз" запускает котельные, работающие от газа", - говорится в сообщении.

"Отныне население области, предприятия и котельные могут пользоваться голубым топливом в полном объеме", - добавили в компании.

28 декабря сообщалось, что все газовые котельные Донецкой области остановили работу из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.

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