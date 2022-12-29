На Донетчине восстановлено газоснабжение в полном объеме
В Донецкой области устранены повреждения на магистральном газопроводе и восстановлено газоснабжение жителям области в полном объеме
Об этом сообщает Донецкоблгаз.
"В настоящее время АО "Донецкоблгаз" запускает котельные, работающие от газа", - говорится в сообщении.
"Отныне население области, предприятия и котельные могут пользоваться голубым топливом в полном объеме", - добавили в компании.
- 28 декабря сообщалось, что все газовые котельные Донецкой области остановили работу из-за повреждения магистрального газопровода в Харьковской области.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.83
Покупка 39.83Продажа 40.6
-
EUR
Покупка 41.39Продажа 42.47
- Актуальное
- Важное